«МВД развалилось»: Сотрудники полиции увольняются не только из-за низких зарплат
Сотрудники МВД увольняются из-за малого числа социальных льгот, низких зарплат и несправедливых начальников, сказал НСН Михаил Пашкин.
У сотрудников МВД России сейчас крайне мало льгот, в совокупности с низкими зарплатами это отпугивает новых сотрудников, сказал в эфире НСН глава профсоюза сотрудников полиции Москвы Михаил Пашкин.
Глава МВД Владимир Колокольцев ранее заявил, что в полиции количество вакантных должностей выросло до 172 тысяч. Он отметил, что в России уволился каждый второй участковый полиции. Пашкин отметил, что раньше у полицейских было куда больше льгот.
«Президент сказал, что сотрудникам полиции нужно больше социальных гарантий, в том числе по жилью. Сейчас сотрудники МВД получают социальные выплаты на жилье за 2012-2013 годы. В очередях на эти выплаты стоят порядка 30-40 тысяч человек. Естественно, сотрудники видят все это. Кроме того, раньше полицейские могли бесплатно ездить на транспорте. Сейчас – нет. Льготный проезд есть только в тех регионах, где руководство само это все установит, и то – выбивают десяток проездных, которые идут начальству и не доходят до рядовых сотрудников. Например, в Москве многие сотрудники ездят из области – ну дайте им возможность хотя бы на электричке бесплатно ездить. Каждый день туда-обратно – минимум 500 рублей. Умножаем на хотя бы на 20 рабочих дней, получаем 10 тысяч рублей. Эти 10 тысяч рублей вычитаем из зарплаты в 70 тысяч рублей», - сказал собеседник НСН.
По его словам, не менее важным отталкивающим фактором службы в полиции стало отношение начальства к подчиненным, которые регулярно сталкиваются с несправедливостью.
«Зарплаты – лишь одна из причин, почему люди уходят из полиции. Также известны случаи, когда начальники лепят сотрудникам взыскания, чтобы лишить их премии, а сами потом эти, так сказать, сэкономленные деньги выписывать в качестве поощрения себе же. Люди смотрят на эту несправедливость, видят, что на начальственные должности ставят всех своих, что профессионализм не ценят, ценят преданность конкретному начальнику. Люди понимают, что в МВД правды не сыскать – вот ведомство и развалилось», - заключил Пашкин.
Ранее сообщалось, что почти 50% трудовых мигрантов хотели бы работать в полиции. Однако Пашкин в беседе с НСН заявил, что иностранцы должны получать право работать в полиции только спустя 15 лет с момента получения гражданства РФ.
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