«МВД развалилось»: Сотрудники полиции увольняются не только из-за низких зарплат

По его словам, не менее важным отталкивающим фактором службы в полиции стало отношение начальства к подчиненным, которые регулярно сталкиваются с несправедливостью.

«Зарплаты – лишь одна из причин, почему люди уходят из полиции. Также известны случаи, когда начальники лепят сотрудникам взыскания, чтобы лишить их премии, а сами потом эти, так сказать, сэкономленные деньги выписывать в качестве поощрения себе же. Люди смотрят на эту несправедливость, видят, что на начальственные должности ставят всех своих, что профессионализм не ценят, ценят преданность конкретному начальнику. Люди понимают, что в МВД правды не сыскать – вот ведомство и развалилось», - заключил Пашкин.

Ранее сообщалось, что почти 50% трудовых мигрантов хотели бы работать в полиции. Однако Пашкин в беседе с НСН заявил, что иностранцы должны получать право работать в полиции только спустя 15 лет с момента получения гражданства РФ.

