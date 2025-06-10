На Кубани задержаны подозреваемые по делу о незаконной поставке оружия
Правоохранители задержали двух жителей Краснодарского края по подозрению в организации незаконной поставки огнестрельного оружия и боеприпасов на территорию региона. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
По данным следствия, 42-летний житель Анапы и 50-летний житель Гулькевичского района в период с июля 2024 года по март 2025 года осуществили как минимум четыре факта незаконного сбыта оружия.
Фигуранты, как установили оперативники, ввезли в край три автомата конструкции Калашникова и около 2700 патронов к нарезному огнестрельному оружию.
Злоумышленники были задержаны на территории Запорожской области и этапированы в Краснодарский край для проведения следственных действий. В их отношении возбуждены уголовные дела по ст. 222 УК, предусматривающей ответственность за незаконный оборот оружия. Оба подозреваемых заключены под стражу. В местах их проживания проведены обыски, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru