На Кубани задержаны подозреваемые по делу о незаконной поставке оружия

Правоохранители задержали двух жителей Краснодарского края по подозрению в организации незаконной поставки огнестрельного оружия и боеприпасов на территорию региона. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По данным следствия, 42-летний житель Анапы и 50-летний житель Гулькевичского района в период с июля 2024 года по март 2025 года осуществили как минимум четыре факта незаконного сбыта оружия.