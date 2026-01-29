Появились фигуранты в деле о налете БПЛА из трейлеров на военные аэродромы РФ

Речь идет о четырех челябинских водителях-дальнобойщиках, которых следствие считает участниками «организованной группы водителей», доставивших трейлеры с дронами к местам ударов. По словам фигурантов, они были использованы, ничего не зная о характере груза. Басманный районный суд Москвы 28 января продлил срок содержания под стражей двум из них — 55-летнему Михаилу Рюмину и 47-летнему Сергею Канурину. Обвинение считает, что в мае 2024 года в Службе безопасности Украины создали террористическое сообщество для атак на территорию РФ. Целью называются нанесение ущерба вооруженным силам страны, сеяние паники и давление на власти. Для перевозки квадрокоптеров со взрывчаткой была создана группа водителей, в которую вовлекли Рюмина, Канурина и еще троих человек.

Они выехали из Челябинска на трейлерах, официально перевозивших каркасные дома. Согласно экспертизе, внутри конструкций были спрятаны беспилотники. 1 июня прошлого года, когда машины оказались вблизи военных аэродромов в нескольких областях, операторы СБУ дистанционно активировали дроны для атаки на самолеты. Следствие оценивает ущерб Минобороны РФ в 2 млрд рублей. Один из водителей, Василий Пытиков, погиб во время атаки.

Адвокаты арестованных водителей настаивают, что их подзащитные выполняли обычный коммерческий рейс и не могли знать о настоящем содержании груза. Суд отклонил ходатайства защиты и оставил обоих фигурантов под стражей до мая 2026 года. 30 января суд рассмотрит ходатайства о продлении ареста еще двум обвиняемым водителям.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что водители фур с дронами не знали об атаке на военные аэродромы РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

