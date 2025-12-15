СМИ: Спецслужбы Украины начали вербовать российских подростков в чатах знакомств

Новой тактикой спецслужб Украины стала вербовка несовершеннолетних россиян через соцсети, сообщают «Известия».

МВД: Украина сотрудничает с мошенниками, «минирующими» вокзалы и аэропорты в РФ

Метод построен на манипуляции и психологическом давлении: после установления контакта в чате знакомств, где вербовщик представляется девушкой, подростка втягивают в якобы сотрудничество с ВСУ, а затем шантажируют фиктивным уголовным делом со стороны ФСБ. Чтобы избежать «ответственности», школьнику предлагают совершить серию преступлений.

Иллюстрацией работы этой схемы стали два случая в Москве в ноябре. Под влиянием таких манипуляций один подросток совершил поджоги магазина и железнодорожного оборудования, другой пытался поджечь кинотеатр в торговом центре «Авиапарк». Оба стали жертвами одних и тех же псевдонимов в сети — сначала «девушки» из чата, а затем одного и того же «офицера ФСБ».

Ранее стало известно, что Украинские колл-центры «переориентировали» работу с России на другие страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС/ Сергей Булкин
