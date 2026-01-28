В МВД предупредили о мошенниках, обещающих жертве крупный выигрыш

Мошенники начали использовать новую схему обмана, обещая жертве крупный выигрыш. Об этом сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

Как отметили в ведомстве, злоумышленники сообщают о «выигрыше» и требуют совершить перевод на свою карту «для увеличения процента конвертации».

«Для подтверждения своих слов присылают поддельное уведомление от банковского приложения», - указало управление.

Правоохранители напомнили, что банки не требуют от клиентов осуществлять встречные переводы для разблокировки операций. Комиссии и курсовые разницы проводятся внутри системы автоматически. Если гражданина просят осуществить операцию, чтобы получить «выигрыш» или «доход от инвестиций» - это обман.

Между тем Мингосуправления Подмосковья предупредило, что мошенники начали рассылать письма от имени портала «Госуслуги» с требованием срочно обновить адрес электронной почты, пишет 360.ru.

