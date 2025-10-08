«Побегут из органов!»: Отмена стажировки в МВД испугает новичков
Михаил Пашкин призвал Госдуму в беседе с НСН ограничить начальников в ОВД в выписывании себе премий вместо того, чтобы лишать новичков стажировки.
Глава профсоюза сотрудников полиции Михаил Пашкин в беседе с НСН раскритиковал желание депутатов отменить обязательную стажировку для новых сотрудников органов внутренних дел (ОВД) и отметил, что это приведет лишь к росту числа увольнений.
Госдума решила отменить обязательную стажировку при поступлении на службу в ОВД, чтобы решить проблемы с комплектованием личного состава. Так, сейчас юные полицейские проходят стажировку сроком от двух до шести месяцев. Стажировку хотят заменить индивидуальным обучением под руководством начальника из числа опытных сотрудников. Несмотря на критику, законопроект был принят в первом чтении большинством голосов. Пашкин рассказал, что нововведение вызовет обратный эффект.
«Сейчас каждому выпускнику, которого приняли в ОВД, полагается пройти еще профессиональную подготовку около трех месяцев в специальных центрах. После его уже направляли в конкретное подразделение, где к нему прикреплялся наставник. Этот наставник минимум три месяца, ну и до полугода учил его, как оформлять документы, вести оперативную работу. А сейчас тебя примут в органы внутренних дел и кинут сразу в работу. Человек, который ни разу не занимался оперативной работой, не сможет составить протокол. Ему дают уголовное дело, а он не знает, как общаться с адвокатом, допрашивать. Там столько нюансов, что без опытного наставника человек просто потеряется. А если самому изучать все эти моменты, то работать когда? Если отменят эту стажировку, наоборот люди побегут из органов», - рассказал он.
При этом Пашкин подчеркнул, что в сфере большая нехватка участковых и оперов. Также он призвал вместо отмены стажировки ограничить руководящим должностям возможности для выписывания себе премий.
«Не хватает, прежде всего, участковых, оперов, то есть тех, кто работает «на земле». В некоторых местах до 90% некомплект участковых. Никто не будет ночевать в отделе за 60 тысяч. А вот вакантных должностей среди руководства нет. Так что никакого увеличения количества сотрудников в полиции после отмены стажировки не будет. Лучше бы они в Госдуме приняли решение, что начальник может получать премию максимум в два раза больше, чем самая маленькая премия, выданная сотруднику. А то у нас начальники миллионы получают в конце года, а некоторых сотрудников вообще лишают премии. За счет этого образуется фонд нереализованный заработной платы», - подытожил он.
Ранее Пашкин в беседе с НСН раскритиковал инициативу повесить на полицию бытовые дела о клевете без увеличения им за это зарплаты.
