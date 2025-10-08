«Сейчас каждому выпускнику, которого приняли в ОВД, полагается пройти еще профессиональную подготовку около трех месяцев в специальных центрах. После его уже направляли в конкретное подразделение, где к нему прикреплялся наставник. Этот наставник минимум три месяца, ну и до полугода учил его, как оформлять документы, вести оперативную работу. А сейчас тебя примут в органы внутренних дел и кинут сразу в работу. Человек, который ни разу не занимался оперативной работой, не сможет составить протокол. Ему дают уголовное дело, а он не знает, как общаться с адвокатом, допрашивать. Там столько нюансов, что без опытного наставника человек просто потеряется. А если самому изучать все эти моменты, то работать когда? Если отменят эту стажировку, наоборот люди побегут из органов», - рассказал он.

При этом Пашкин подчеркнул, что в сфере большая нехватка участковых и оперов. Также он призвал вместо отмены стажировки ограничить руководящим должностям возможности для выписывания себе премий.

«Не хватает, прежде всего, участковых, оперов, то есть тех, кто работает «на земле». В некоторых местах до 90% некомплект участковых. Никто не будет ночевать в отделе за 60 тысяч. А вот вакантных должностей среди руководства нет. Так что никакого увеличения количества сотрудников в полиции после отмены стажировки не будет. Лучше бы они в Госдуме приняли решение, что начальник может получать премию максимум в два раза больше, чем самая маленькая премия, выданная сотруднику. А то у нас начальники миллионы получают в конце года, а некоторых сотрудников вообще лишают премии. За счет этого образуется фонд нереализованный заработной платы», - подытожил он.

Ранее Пашкин в беседе с НСН раскритиковал инициативу повесить на полицию бытовые дела о клевете без увеличения им за это зарплаты.

