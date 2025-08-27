«Хлопнул раз - и лежит!»: В профсоюзе призвали вооружить полицейских электрошокерами
Полицейские вынуждены впоследствии долго доказывать применение огнестрельного оружия при задержании преступников, даже если в этом действительно была необходимость, рассказал НСН Михаил Пашкин.
Сотрудники МВД при задержании подозреваемых боятся применять оружие, потому что затем им придется доказывать обоснованность его применения., рассказал НСН глава профсоюза сотрудников полиции Москвы Михаил Пашкин.
Ранее на автозаправке на Щёлковском шоссе в Москве 26-летний уроженец Таджикистана напал с ножом на сотрудников МВД и метнул в них две бутылки с зажигательной смесью. Судя по видеороликам очевидцев, на задержание буйного хулигана потребовалось время. Комментаторы в соцсетях задались вопросом, почему сотрудники полиции не стали использовать оружие.
Пашкин объяснил, что перед применением оружия полицейские должны попытаться задержать преступника другим способом.
«Правоохранитель имеет право и обязан применить оружие в случае, когда существует угроза его жизни или здоровью, жизни и здоровью других граждан, а также, когда остановить нарушителя другими способами невозможно. В ситуации на Щелковском шоссе сотрудники МВД не стреляли, потому что боялись, что Следственный комитет РФ потребует отчет по обоснованности применения оружия. Просто надо дать полицейским электрошокеры, которые стреляют на расстояние, там 50 тысяч вольт, и все. В бандита хлопнул этим шокером один раз, и он лежит, даже догонять не надо. Подошли, скрутили, никакой стрельбы. Электрошокер его обездвижил. Это нельзя что ли при возможностях нашей оборонки? Можно. Но никто не хочет в МВД это делать», - пояснил эксперт.
Глава профсоюза сотрудников полиции Москвы рассказал случай из практики, когда сотрудников МВД осудили за применение оружия.
«У нас в свое время в МУРе трое сотрудников пошли задерживать рецидивиста, который сбежал из колонии. Преступник на них с ножом бросился, и они ему выстрелили в ногу. Так вот, этот рецидивист на суд привел 12 свидетелей, которые заявили, что он якобы шел нож отдавать и сдаваться. Сотрудников МВД посадили. Вот, к сожалению, какая ситуация, поэтому они и не стреляют», - заметил Пашкин.
По его словам, чтобы изменить ситуацию нужно переориентировать прокуратуру, Следственный комитет РФ и суды на защиту сотрудников полиции.
«Прокуратуру, Следственный комитет и суды необходимо переориентировать на защиту сотрудников МВД. В Америке, например, если ты в карман полез, а полицейский сказал «стой», лучше не двигаться, иначе он тебя пристрелит, и ему ничего не будет, потому что там суды и прокуратура на стороне полиции, а у нас против. Кроме того, в России нет четких инструкций, как действовать в момент нападения или задержания», - добавил глава профсоюза.
Ранее стало известно, что полицейские, охранявшие порядок в «Крокусе», во время теракта были без оружия, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
