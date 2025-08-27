Пашкин объяснил, что перед применением оружия полицейские должны попытаться задержать преступника другим способом.

«Правоохранитель имеет право и обязан применить оружие в случае, когда существует угроза его жизни или здоровью, жизни и здоровью других граждан, а также, когда остановить нарушителя другими способами невозможно. В ситуации на Щелковском шоссе сотрудники МВД не стреляли, потому что боялись, что Следственный комитет РФ потребует отчет по обоснованности применения оружия. Просто надо дать полицейским электрошокеры, которые стреляют на расстояние, там 50 тысяч вольт, и все. В бандита хлопнул этим шокером один раз, и он лежит, даже догонять не надо. Подошли, скрутили, никакой стрельбы. Электрошокер его обездвижил. Это нельзя что ли при возможностях нашей оборонки? Можно. Но никто не хочет в МВД это делать», - пояснил эксперт.

Глава профсоюза сотрудников полиции Москвы рассказал случай из практики, когда сотрудников МВД осудили за применение оружия.

«У нас в свое время в МУРе трое сотрудников пошли задерживать рецидивиста, который сбежал из колонии. Преступник на них с ножом бросился, и они ему выстрелили в ногу. Так вот, этот рецидивист на суд привел 12 свидетелей, которые заявили, что он якобы шел нож отдавать и сдаваться. Сотрудников МВД посадили. Вот, к сожалению, какая ситуация, поэтому они и не стреляют», - заметил Пашкин.