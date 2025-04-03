«Распугают последних»: В полиции не оценили нагрузку делами о бытовой клевете
Лучше бы депутаты внести в Административный кодекс норму, что, если клевета записана на диктофон, то на виновника автоматически составляется протокол, заявил НСН Михаил Пашкин.
Если бытовые дела о клевете повесят на полицию и при этом не поднимут им зарплату, то распугают последних участковых. Об этом рассказал НСН глава профсоюза сотрудников полиции Михаил Пашкин.
Госдума в первом чтении одобрила законопроект, который изменит порядок рассмотрения дел о бытовой клевете. Россияне смогут жаловаться напрямую в полицию. Сейчас пожаловаться на соседа можно через суд, но есть много юридических тонкостей – в итоге судятся не все, а те, кто судятся, часто проигрывают. Пашкин заявил, что полицейские участки и так перегружены делами, а людей не хватает.
«Участковых и так не хватает, а их теперь еще и кляузами загрузят. По идее, если клевета записана на диктофон или на видео, или если ее подтверждают свидетели, то надо подавать в суд за клевету или оскорбление чести и достоинства. Участковый должен за определенный период времени обойти всех, у кого есть оружие, проверить, как его хранят, разобрать заявления граждан. Там знаете сколько заявлений? По каждому нужно вынести какое-то решение, возбудить или не возбудить уголовное дело. Если слишком много возбуждений будет, тогда отдел дознания накроется медным тазом. Также там куча отказных материалов. Каждый должен быть согласован с прокуратурой. Инициативой повесить разборки соседей на полицию просто разгонят последних участковых, если не повысят денежное довольствие и не наберут людей», - рассказал он.
По словам Пашкина, никто не хочет идти в полицию из-за низких зарплат, которые давно можно было бы поднять до приличного уровня.
«Потому что кто пойдет за зарплату в 60-70 тысяч? Депутат Делягин говорил, что у Антона Силуанова (Глава Минфина РФ - прим. НСН) где-то там в кубышке семь триллионов рублей находятся, которые потом списываются в конце года. Ну истратьте какую-то часть на сотрудников, тогда пойдут туда нормальные люди и будет комплект. С каждым делом по клевете нужно разбираться досконально: опросить свидетелей, если есть какая-то запись, то провести экспертизу. Те же самые депутаты взяли бы и внесли норму в административный кодекс, что если тебя оскорбили, и ты это записал на диктофон, на видео, то этого было бы достаточно для того, чтобы на этого человека составили автоматический протокол», - подытожил он.
Ранее ветеран специальной службы Московского Уголовного Розыска, общественный эксперт ГУВД Алексей Лобарев в пресс-центре НСН рассказал, что сегодня в МВД нехватка кадров от 30 до 60%, любой курьер и таксист получает больше.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Курс биткоина опустился ниже 82 тысяч долларов после объявления США о пошлинах
- Генерал НАТО усомнился в возможностях ВСУ перейти в крупное наступление
- ВСУ атаковали дронами пять населенных пунктов в Белгородской области
- Россиянка Александрова вышла в четвертьфинал турнира WTA в Чарльстоне
- Самолеты, летевшие в Сочи, направлены на запасные аэродромы из-за тумана
- В России расширят эксперимент по сбору биометрии у мигрантов
- Канада введет ответную пошлину 25% на автомобили из США
- Самый вонючий цветок впервые зацвел в Ботаническом саду МГУ
- «Пациент жив»: Трамп положительно оценил реакцию рынка США на пошлины
- НАТО заявило об усилении российской армии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru