«Распугают последних»: В полиции не оценили нагрузку делами о бытовой клевете

«Участковых и так не хватает, а их теперь еще и кляузами загрузят. По идее, если клевета записана на диктофон или на видео, или если ее подтверждают свидетели, то надо подавать в суд за клевету или оскорбление чести и достоинства. Участковый должен за определенный период времени обойти всех, у кого есть оружие, проверить, как его хранят, разобрать заявления граждан. Там знаете сколько заявлений? По каждому нужно вынести какое-то решение, возбудить или не возбудить уголовное дело. Если слишком много возбуждений будет, тогда отдел дознания накроется медным тазом. Также там куча отказных материалов. Каждый должен быть согласован с прокуратурой. Инициативой повесить разборки соседей на полицию просто разгонят последних участковых, если не повысят денежное довольствие и не наберут людей», - рассказал он.

По словам Пашкина, никто не хочет идти в полицию из-за низких зарплат, которые давно можно было бы поднять до приличного уровня.

«Потому что кто пойдет за зарплату в 60-70 тысяч? Депутат Делягин говорил, что у Антона Силуанова (Глава Минфина РФ - прим. НСН) где-то там в кубышке семь триллионов рублей находятся, которые потом списываются в конце года. Ну истратьте какую-то часть на сотрудников, тогда пойдут туда нормальные люди и будет комплект. С каждым делом по клевете нужно разбираться досконально: опросить свидетелей, если есть какая-то запись, то провести экспертизу. Те же самые депутаты взяли бы и внесли норму в административный кодекс, что если тебя оскорбили, и ты это записал на диктофон, на видео, то этого было бы достаточно для того, чтобы на этого человека составили автоматический протокол», - подытожил он.

Ранее ветеран специальной службы Московского Уголовного Розыска, общественный эксперт ГУВД Алексей Лобарев в пресс-центре НСН рассказал, что сегодня в МВД нехватка кадров от 30 до 60%, любой курьер и таксист получает больше.

