В поймах рек Шмелевки и Кузнецовки создали парк
Большая полузаброшенная территория пойм рек Шмелевки и Кузнецовки недалеко от метро «Красногвардейская» и «Зябликово» летом преобразилась в парк. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в блоге на своем персональном сайте. Парк находится в шаговой доступности для 280 тысяч жителей районов Орехово-Борисово Южное и Зябликово.
По словам градоначальника, комфортное пространство для прогулок и отдыха создали на территории, ограниченной МКАД, улицей Воронежская и Ореховым бульваром. Площадь благоустройства составила почти 100 га. Большая часть прогулочных маршрутов теперь проходит поприподнятым на сваях мосткам, их протяженность составляет около семи километров.
Для связи берегов рек создали 19 мостиков-переходов. Также появились видовые площадки и два водоема.
Для детей обустроены девять игровых площадок, 26 – для занятий спортом. В том числе в спортивной зоне в районе 21 км МКАД оборудовали одно большое и четыре тренировочных футбольных поля.
Для проведения культурных мероприятий была построена сцена с видом на пойму реки Шмелевки, в парке установили три домика-буккросинга.
Ранее Собянин сообщил, что столица стала мировым лидером по темпам улучшения городской среды. По его словам, в этом году специалисты благоустроили более двух тысяч парков, дворов и общественных территорий.
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