Собянин: Москва стала мировым лидером по темпам улучшения городской среды
Мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем Telegram-канале о том, что столица стала мировым лидером по темпам улучшения городской среды.
По его словам, в этом году специалисты благоустроили более двух тысяч парков, дворов и общественных территорий. Градоначальник уточнил, что более 90% всех работа проводились в жилых кварталах в рамках программы «Мой район».
Так, в рамках благоустройства реорганизовали территорию Аллеи славы звезд зимних Олимпийских игр, 16 Марьинских прудов-регуляторов и Воробьевской набережной. Также в порядок привели территории около Южного речного вокзала, МГТУ имени Баумана, Ленинского проспекта и Цветного бульвара. Также в поймах рек Шмелевка и Кузнецовка был разбит новый парк, в Ясенево появилось пространство около Центра фигурного катания Этери Тутберидзе.
Обновление коснулось и парка в пойме реки Жужи, Московского дворца пионеров на ул. Косыгина, территории парка 40-летия ВЛКСМ и еще трех участков парка «Яуза».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru