Чистая Москва: какие технологии позволяют следить за состоянием природных сред
Лабораторные исследования имеют важное значение в природоохранной деятельности, помогают поддерживать благоприятную экологическую обстановку и заботиться о здоровье горожан. Сегодня в столице работает система экомониторинга, в состав которой входит крупнейшая в России аналитическая лаборатория ГПБУ «Мосэкомониторинг» Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.
Лаборатория аккредитована на определение более чем 400 показателей, в том числе 120 показателей – в воздушной среде, около 100 показателей в природной воде, снеге, осадках и сточных водах, 90 показателей в почвах, грунтах, отходах.
В лаборатории установлено более 150 единиц спецоборудования, в том числе, около 20 единиц оборудования исследовательского класса. Ежегодно с их помощью проводится более 200 тысяч лабораторных анализов.
Так, например, лаборатория оснащена уникальным измерительным комплексом – автоматической взвешивающей системой для определения концентраций мелких взвешенных частиц в атмосферном воздухе гравиметрическим методом. Система введена в эксплуатацию в 2014 году и является первой подобной системой в РФ.
Гравиметрический метод для определения концентраций мелких взвешенных частиц в воздухе является эталонным или референтным, то есть служит ориентиром для сличения верификации измерений другими методами.
В лаборатории наряду с классическими методами анализа реализованы и современные методы исследования, такие как атомно-абсорбционная спектроскопия, атомно-эмиссионная спектроскопия с индуктивно-связанной плазмой, рентгенофлуоресцентная спектрометрия, высокоэффективная жидкостная хроматография, ионная хроматография, газожидкостная хроматография, в том числе с масс-детектированием.
Парк оборудования регулярно обновляется, старые приборы меняются на современные. Связано это, в том числе, и с высокой загруженностью оборудования (что приводит к быстрому износу), а также с появлением новых требований к проведению исследований. С 2012 года в 2 раза увеличилось количество выполненных элементоопределений состояния компонентов природной среды.
Лаборатория также решает задачи исследовательского уровня по поиску неизвестных веществ в природных средах и других объектах. Это сложная и кропотливая работа, которая требует коллективного подхода к решению задачи.
Отдельным направлением деятельности лаборатории является аналитическое сопровождение государственного экологического надзора. Ни одна проверка государственного экологического надзора не обходится без лабораторных исследований.
В ходе проверок предприятий отбираются пробы выбросов в атмосферный воздух, сбросов в водные объекты, отходов. Затем пробы доставляются в аналитическую лабораторию. По результатам анализов надзорные органы делают выводы о наличии или отсутствии природоохранных нарушений.
Специалисты лаборатории привлекаются органами прокуратуры и государственными экологическими инспекторами для отбора проб и проведения исследований промышленных выбросов, сточных вод, отходов, почвогрунтов.
В целом, аналитическая лаборатория обеспечивает аналитические исследования под статьи главы 8 КоАП РФ - административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования.
Кроме контроля различных параметров, специалисты «Мосэкомониторинга» проводят в лаборатории открытые уроки и экскурсии для старшеклассников, студентов и представителей общественных организаций, съемки телепрограмм и видеосюжетов, встречи и семинары. Такая работа направлена на повышение экологической грамотности москвичей.
Сегодня система экомониторинга Москвы включает 78 автоматических станций контроля загрязнения атмосферы, 15 из которых установлены на границах с Подмосковьем. Данные мониторинга являются открытыми и доступными для горожан на сайте. Информация обновляется каждые 20 минут.
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