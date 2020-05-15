В Подмосковье в день госпитализируют до 750 человек с коронавирусом
Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе в день госпитализируют до 750 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Воробьева, в больницы региона поступает 600-700-750 человек, зараженных коронавирусом, в день. Между тем, он отметил, что выписка пациентов также стала активной.
Ранее сегодня Воробьев заявил, что в регионе выплаты медикам, работающим с пациентами с коронавирусной инфекцией, возьмут на контроль.
В России за минувшие сутки выявлено 10 598 новых случаев коронавируса, из них 945 - в Московской области.
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