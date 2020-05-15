В Подмосковье будут контролировать начисление выплат медикам
В Подмосковье выплаты медикам, работающим с пациентами с коронавирусной инфекцией, возьмут на контроль. Соответствующе поручение дал глава Московской области Андрей Воробьев, сообщает РИА Новости.
По данным агентства, в области в работе с пациентами с коронавирусом задействовано более 22 тысяч медицинских работников.
Как заявил Воробьев, на выплаты медикам из федерального бюджета было выделено 650 млн рублей. Также, по его словам, из регионального бюджета на эти цели направлено свыше 1 млрд рублей для расширения списка получателей. В регионе поставлена задача открыть горячую линию по этому вопросу, все жалобы будут выходить на федеральный уровень, отметил губернатор.
Ранее сегодня президент Российской Федерации Владимир Путин потребовал точно в срок выплатить все причитающиеся надбавки медицинским работникам, которые трудятся в стационарах для больных COVID-19. Путин отметил, что в начале следующей недели проведет специальное совещание, чтобы подвести итоги выполнения поручения по выплатам медикам по всем регионам.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru