В Москве выздоровел 100-летний ветеран ВОВ после лечения от коронавируса

В Москве выписался из больницы столетний ветеран Великой Отечественной войны Борис Новиков после лечения от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Интерфакс.

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Лечение мужчины проходило в Первом Московском государственном медицинском университете имени Сеченова. Новиков свое столетие отпраздновал в марте текущего года.

Отмечается, что ветеран был госпитализирован в состоянии средней тяжести, у него была диагностирована двухсторонняя пневмония. Лечение длилось две недели, в ходе которых использовалось несколько терапевтических подходов.

В настоящее время Новиков доставлен домой, где он должен будет соблюдать двухнедельный карантин. Уточняется, что у пациента имеются незначительные изменения в легких, которые пройдут через несколько месяцев.

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ФОТО: РИА Новости/Григорий Сысоев
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