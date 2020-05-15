В Москве выздоровел 100-летний ветеран ВОВ после лечения от коронавируса

Лечение мужчины проходило в Первом Московском государственном медицинском университете имени Сеченова. Новиков свое столетие отпраздновал в марте текущего года.

Отмечается, что ветеран был госпитализирован в состоянии средней тяжести, у него была диагностирована двухсторонняя пневмония. Лечение длилось две недели, в ходе которых использовалось несколько терапевтических подходов.

В настоящее время Новиков доставлен домой, где он должен будет соблюдать двухнедельный карантин. Уточняется, что у пациента имеются незначительные изменения в легких, которые пройдут через несколько месяцев.

