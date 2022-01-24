Минздрав РФ одобрил клинические исследования вакцины от COVID-19 у детей
24 января 202214:24
Центр Гамалеи получил разрешение на клинические исследования вакцины от коронавируса для детей, сообщает пресс-служба Минздрава РФ.
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24 января 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru