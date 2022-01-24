Минздрав РФ одобрил клинические исследования вакцины от COVID-19 у детей

Центр Гамалеи получил разрешение на клинические исследования вакцины от коронавируса для детей, сообщает пресс-служба Минздрава РФ.

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Фото: sobyanin.ru
ТЕГИ:ДетиИсследованиеМинздравВакцинацияВакцина
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