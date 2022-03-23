Подмосковная прокуратура вынесла предупреждения IKEA и OBI
В Подмосковье руководители пяти крупнейших зарубежных компаний, приостановивших свою деятельность в России, получили предостережения из прокуратуры РФ, сообщает URA.RU.
Как отмечается, в надзорном ведомстве предупредили, что с целью недопущения нарушений трудовых прав работников деятельность иностранных фирм берется на особый контроль прокурором Московской области.
Предписания получили, в частности, сетевые магазины IKEA и OBI, а также производители брендов Michelin, Grundfos и JCB.
Ране сообщалось, что почти 96 тысяч российских сотрудников отправили в простой из-за "паузы" в работе зарубежных компаний.
Ранее президент и управляющий директор Российского совета торговых центров (РСТЦ) Дмитрий Москаленко рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что российские торговые центры ждут конкретных фактов и дат возвращения от приостановивших свою деятельность западных брендов.
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