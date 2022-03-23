Подмосковная прокуратура вынесла предупреждения IKEA и OBI

В Подмосковье руководители пяти крупнейших зарубежных компаний, приостановивших свою деятельность в России, получили предостережения из прокуратуры РФ, сообщает URA.RU.

Как отмечается, в надзорном ведомстве предупредили, что с целью недопущения нарушений трудовых прав работников деятельность иностранных фирм берется на особый контроль прокурором Московской области.

Колу на квас: московские рестораторы обсудили развитие рынка

Предписания получили, в частности, сетевые магазины IKEA и OBI, а также производители брендов Michelin, Grundfos и JCB.

Ране сообщалось, что почти 96 тысяч российских сотрудников отправили в простой из-за "паузы" в работе зарубежных компаний.

Ранее президент и управляющий директор Российского совета торговых центров (РСТЦ) Дмитрий Москаленко рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что российские торговые центры ждут конкретных фактов и дат возвращения от приостановивших свою деятельность западных брендов.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Руслан Кривобок
ТЕГИ:компанияСотрудникиПрокурорМосковская ОбластьПрокуратура
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры