Подмосковная прокуратура вынесла предупреждения IKEA и OBI

Предписания получили, в частности, сетевые магазины IKEA и OBI, а также производители брендов Michelin, Grundfos и JCB.

Ране сообщалось, что почти 96 тысяч российских сотрудников отправили в простой из-за "паузы" в работе зарубежных компаний.

Ранее президент и управляющий директор Российского совета торговых центров (РСТЦ) Дмитрий Москаленко рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что российские торговые центры ждут конкретных фактов и дат возвращения от приостановивших свою деятельность западных брендов.

