Колу на квас: московские рестораторы обсудили развитие рынка

Российские рестораторы в ходе круглого стола «Колу на квас: импортозамещение в ресторанном бизнесе» назвали терпимыми последствия введения санкций, указав при этом на перспективы развития среднего сегмента и фастфуда.



В мероприятии, состоявшемся 22 марта и организованном Центром поддержки экономики Москвы и Ассоциацией менеджеров России, приняли участие рестораторы, владельцы кафе и точек питания, а также эксперты отрасли.



«Ресторанный бизнес постарается адаптироваться. Риски для рестораторов пока терпимы, они держат удар вместе с потребителями, и есть надежда, что удастся выбраться. Помощь со стороны властей – гранты и субсидии – хорошее дело, но помогать надо в первую очередь производителям отечественных продуктов», - сказал совладелец клубов «Петрович» и «Высоцкий», владелец сети рюмочных «Шесть-You-Шесть» Игорь Писарский.

Со своей стороны, совладелец ресторанов True Cost и Ruski Александр Кан отметил, что существенно пострадал премиальный сегмент, свидетельством чего стала посещаемость таких заведений.



По его мнению, на фоне сложившейся ситуации может масштабироваться формат «true cost», это рестораны с платным входом, но невысокими ценами внутри.



По словам вице-президента Федерации рестораторов и отельеров России, основателя ресторанов «Мясо&Рыба» Сергея Миронова, люди, так или иначе, продолжат ходить в рестораны, возможно, сократится сегмент высокой кухни.

Владелица и концепт-шеф кафе Carrots and Beans Алена Герасимович рассказала, что молодые предприниматели сейчас объединяются и решают, как можно помочь друг другу.



Мероприятие входит в серию авторских круглых столов с представителями бизнеса проекта «Прорвемся 2.0», реализуемого Комплексом экономической политики и имущественно-земельных отношений г. Москвы.

