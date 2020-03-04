В Подмосковье поймали сбежавшего с подозрением на коронавирус мужчину
Мужчина, который может быть потенциальным носителем коронавируса COVID-2019, задержан в Подмосковье и возвращен в лечебное учреждение.
Ранее стало известно, что 31-летний мужчина вернулся в Россию из Италии и был госпитализирован с признаками респираторного заболевания, самовольно покинул больницу и скрылся в неизвестном направлении.
Отмечается, что местоположение беглеца удалось оперативно установить, после чего он был задержан и возвращен в больницу, сообщает RT.
Схожий случай ранее произошел в Санкт-Петербурге. Там был уволен главный врач инфекционной больницы имени Боткина после того, как из учреждения сбежали четыре пациента с подозрением на коронавирус.
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