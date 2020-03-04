Пациент с подозрением на коронавирус сбежал из стационара под Москвой

Пациент с подозрением на коронавирус самовольно покинул инфекционное отделение одной из больниц в Подмосковье. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что 31-летнего жителя Московской области, прилетевшего 4 марта из Рима в Шереметьево, была зафиксирована повышенная температура и боль в горле.