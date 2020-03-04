Пациент с подозрением на коронавирус сбежал из стационара под Москвой
Пациент с подозрением на коронавирус самовольно покинул инфекционное отделение одной из больниц в Подмосковье. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Отмечается, что 31-летнего жителя Московской области, прилетевшего 4 марта из Рима в Шереметьево, была зафиксирована повышенная температура и боль в горле.
Сбежавшего быстро удалось задержать и отправить обратно в стационар.
В феврале комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга уволил с должности главного врача инфекционной больницы имени Боткина Алексея Яковлева после того как из учреждения сбежали четыре пациента с подозрением на коронавирус.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Сатановский: Турецкая армия намеренно сливается с террористами
- Путин рассказал, отчего у россиян не растут доходы
- Российские авто предупредят водителей о нарушении ПДД
- Пациент с подозрением на коронавирус сбежал из стационара под Москвой
- МОК опроверг недостоверность подписей Родченкова