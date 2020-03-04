Пациент с подозрением на коронавирус сбежал из стационара под Москвой

Пациент с подозрением на коронавирус самовольно покинул инфекционное отделение одной из больниц в Подмосковье. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что 31-летнего жителя Московской области, прилетевшего 4 марта из Рима в Шереметьево, была зафиксирована повышенная температура и боль в горле.

Из зала суда в больницу. Чтобы другим неповадно было

Сбежавшего быстро удалось задержать и отправить обратно в стационар.

В феврале комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга уволил с должности главного врача инфекционной больницы имени Боткина Алексея Яковлева после того как из учреждения сбежали четыре пациента с подозрением на коронавирус.



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ФОТО: РИА Новости/Виталий Белоусов
ТЕГИ:КоронавирусБольница