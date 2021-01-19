В Подмосковье начались крещенские купания

В главном храме Вооруженных Сил России будут проведены первые мероприятия, посвященные Крещению - одному из основных праздников в христианстве. В министерстве передали, что температура воды в освященной купели, где смогут купаться все желающие, держится в диапазоне от 3 до 5 градусов тепла. Температура воздуха составляет 21 градус ниже нуля.

Также у храма расположены палатки для обогрева тех, кто уже окунулся в воду. Кроме того, по данным ведомства, возле купелей дежурят спасатели и медработники. 19 января в храме пройдет праздничная служба, а на Соборной площади будет организован концерт и зимний фестиваль.

Однако ранее вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев на пресс-конференции НСН призвал большинство людей воздержаться от купаний в проруби во время пандемии. Также синоптики предупредили жителей России об аномально холодной погоде в Крещение.

