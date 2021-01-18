Синоптики предупредили об аномально холодной погоде в Крещение
На Крещение в Москве и Московской области ожидается аномально холодная погода. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По его словам, температура воздуха будет ниже нормы на 7 градусов, передает ТАСС.
Синоптик отметил, что в Крещенскую ночь, с 18 на 19 января, можно говорить о потеплении по сравнению с понедельником, но все равно будет очень морозно. Столбики термометров в ночь на вторник опустятся до -23...-21 градуса, по области — до -26 градусов.
Днём температура начнет повышаться: -14...-12 градусов, в Подмосковье — до -17 градусов.
Ночь на 17 января стала самой холодной с начала зимы, передает RT.
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