Пельш: россияне готовятся к Крещению с лета
Телеведущий в беседе с НСН отметил, что советы врачей по подготовке к Крещенским купаниям напоминают ежегодное летнее утро москвичей.
Врачи дали россиянам советы по подготовке к Крещенским купаниям. Так, следует ежедневно обливаться холодной водой и не забывать про контрастный душ. А перед тем, как окунуться в купель, следует выпить горячего чая с лимоном и имбирем, от употребления алкогольных напитков советуют отказаться.
Телеведущий Валдис Пельш в беседе с НСН отметил, что москвичи готовятся к Крещенским купаниям с лета, с момента отключения в домах горячей воды.
«Это же секрет полишинеля. Спасибо Сергею Собянину, а до этого Юрию Лужкову и всем другим руководителям Москвы. Они еще летом готовят нас к Крещенским купаниям. Согласитесь, все это напоминает классическое утро. Вы просыпаетесь, пьете горячий чай с лимоном, идете и умываетесь в холодной воде, а с утра все же отказываются от алкогольных напитков. Поэтому эти советы очень дельные, но не для москвичей. Мы каждое лето готовимся к Крещенским купаниям», – отметил он.
Также Валдис Пельш в эксклюзивном интервью НСН, комментируя законопроект о компенсации за незаконные задержания граждан, предложил депутатам платить россиянам компенсацию за некомфортную жизнь.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru