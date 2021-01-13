Пельш: россияне готовятся к Крещению с лета

Врачи дали россиянам советы по подготовке к Крещенским купаниям. Так, следует ежедневно обливаться холодной водой и не забывать про контрастный душ. А перед тем, как окунуться в купель, следует выпить горячего чая с лимоном и имбирем, от употребления алкогольных напитков советуют отказаться.

Телеведущий Валдис Пельш в беседе с НСН отметил, что москвичи готовятся к Крещенским купаниям с лета, с момента отключения в домах горячей воды.