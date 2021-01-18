«Время особенное». Россиян предостерегли от купания в проруби на Крещение

«Люди не будут купаться в маске, ведь нужно окунаться. Перед этим люди стоят в очереди без маски и без соблюдения социальной дистанции. Во-первых, не нужно купаться в проруби тем, кто в этот момент прививается. Церковь не советует купаться. На если здоровый человек очень хочет окунуться в прорубь, то ему нужно просчитать все риски», - отметил он.

Зампредседателя комитета Совфеда по социальной политике Татьяна Кусайко, также принявшая участие в пресс-конференции НСН, поддержала вирусолога, заметив, что сейчас «время особенное».

«Прежде всего, организм должен быть готов к этому. Это определенная процедура, к которой нужно готовиться и по состоянию здоровья, и по духовному состоянию. Напомню, что купание в проруби противопоказано людям, которые переболели коронавирусом, так как иммунная система у них ослаблена. У них может возникнуть обострение хронических заболеваний», - заключила парламентарий.

Православные христиане отметят День Крещения Господня 19 января. Этот праздник традиционно сопровождается массовыми купаниями в ледяной проруби. Считается, что такое омовение помогает укрепить дух и смыть с себя накопившиеся грехи.

