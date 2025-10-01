Мигранты из Филиппин могут заменить среднеазиатов в России

Манила готова направлять трудовых мигрантов, заявил посол Филиппин в РФ Игорь Байлен. По его словам, стороны ведут переговоры о двустороннем соглашении по трудовой миграции, чтобы процесс был «безопасным и упорядоченным». Он указал, что Москва осторожно подходит к изменению миграционного законодательства.

Традиционные источники рабочей силы — Узбекистан, Таджикистан и Киргизия — сильно ограничены, отметил президент ТПП РФ Сергей Катырин. Их кадры активнее перехватывают Турция и Ближний Восток. Поэтому России придется опираться на страны Юго-Восточной Азии — Вьетнам, Непал, Бангладеш, Филиппины.

Трудовые мигранты из Непала, Вьетнама и Бангладеш в России будут жить в рамках закрытых сообщества, что приведет к созданию обособленных миграционных городков, заявила в эфире НСН член Общественной палаты России и Совета при президенте по межнациональным отношениям Маргарита Лянге.

