В Уфе произошло жестокое нападение мигрантов на подростка-инвалида
Жестокое нападение мигрантов на подростка-инвалида произошло в Уфе, сообщает Telegram-канал «Абзац».
Отец требует депортации иностранцев. Двое мигрантов из Таджикистана избили 14-летнего несовершеннолетнего, сломав ему руку, нанеся другие травмы. Причиной конфликта стала детская ссора на футбольном поле.
Отец ребенка заявил, что семья нападавших даже не извинилась. Мужчина намерен добиваться проверки всех мигрантов в садовом товариществе и депортации виновных. По его словам, после инцидента приезжие «попрятались по домам».
Ранее Узбекистан направил ноту из-за нападений на своих граждан в Приморье, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
