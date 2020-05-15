«Развели канитель». Путин потребовал выплат медикам в срок. Видео
Президент Российской Федерации Владимир Путин потребовал точно в срок выплатить все причитающиеся надбавки медицинским работникам, которые трудятся в стационарах для больных COVID-19. Эту тему глава государства вновь поднял во время селекторного совещания по открытию медицинских центров министерства обороны в регионах для помощи в борьбе с коронавирусом.
Как подчеркнул Путин, заявленные ранее доплаты медработникам должны быть предоставлены за факт работы с больными коронавирусной инфекцией. «А не за отработанные часы», - отметил президент.
«Развели какую-то канитель вокруг довыплат медикам, я не часы занятости медиков поручал считать, а факт их работы. Послушайте — все деньги медикам должны были быть выплачены в конкретные даты», — подчеркнул российский лидер.
Как отмечает Ura.ru, Владимир Путин возмутился тем, что больше половины медиков в России, которые работают в условиях пандемии, не получили положенные выплаты. Президент предупредил, что в начале следующей недели проведет специальное совещание, чтобы подвести итоги выполнения поручения по выплатам медикам по всем субъектам федерации до 15 мая.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru