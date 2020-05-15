Коронавирус сумели подавить лекарством от гепатита

Специалисты - медики из Китая и Канады сумели подавить коронавирусную инфекцию с помощью интерферона альфа-2 – одного из сигнальных белков иммунной системы, который сейчас применяют при лечении гепатита С и рака. Результаты опытного применения такого метода опубликовал научный журнал Frontiers in Immunology.

Как отмечают авторы исследования, интерфероны – это первая линия обороны организма от любых типов вирусов. Однако многие патогены, в том числе и коронавирусы, уже научились блокировать их работу. Проведённые эксперименты продемонстрировали, что такую блокировку можно обойти. Достигается это введением синтетических интерферонов в тело пациента.

Исследователи уточняют, что положительные результаты этих экспериментов еще нужно проверить на большем числе добровольцев, а также на тяжёлых пациентах COVID-19, передает ТАСС.

Иммунная система начинает производить белки-интерфероны в ответ на вирусные и бактериальные атаки. Интерфероны не дают размножаться патогенам в зараженных клетках, а также подталкивают иммунитет к более активным действиям.

В последние годы ученые работают над созданием синтетических аналогов интерферонов. Ещё одно направление – найти способ заставить организм вырабатывать больше этих белков.

