В Петербурге второй пациент с COVID-19 выздоровел после лечения плазмой

В Петербурге второй пациент с COVID-19 выписан из больницы после лечения плазмой крови ранее вылечившегося от инфекции донора. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на городской комитет по здравоохранению.

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Отмечается, что этим пациентом стал врач Городской больницы №40 Анатолий Спирин, переносивший заболевание в тяжелой форме. По данным комитета, после переливания плазмы состояние пациента значительно улучшилось.

Также ведется в больнице №40 ведется наблюдение за еще одним пациентом, которому сделали переливание плазмы.

В России доноров крови, переболевших коронавирусом COVID-19, для получения плазмы с антителами к инфекции начали привлекать в конце апреля. Почетный донор Москвы Владимир Антипов в интервью НСН рассказал, как это происходит.


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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:КоронавирусСанкт-Петербург
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