В Петербурге второй пациент с COVID-19 выздоровел после лечения плазмой
В Петербурге второй пациент с COVID-19 выписан из больницы после лечения плазмой крови ранее вылечившегося от инфекции донора. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на городской комитет по здравоохранению.
Отмечается, что этим пациентом стал врач Городской больницы №40 Анатолий Спирин, переносивший заболевание в тяжелой форме. По данным комитета, после переливания плазмы состояние пациента значительно улучшилось.
Также ведется в больнице №40 ведется наблюдение за еще одним пациентом, которому сделали переливание плазмы.
В России доноров крови, переболевших коронавирусом COVID-19, для получения плазмы с антителами к инфекции начали привлекать в конце апреля. Почетный донор Москвы Владимир Антипов в интервью НСН рассказал, как это происходит.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
300 тыс.+9 263 / сут.
Умерли
2 837+115 / сут.
Выздоровели
76 130+5 921 / сут.
- Минобороны Чехии не сможет передать России памятник Коневу
- Еще 75 человек с коронавирусом умерли в Москве
- В Подмосковье в результате жесткой посадки вертолета МИ-8 погиб экипаж
- В Петербурге временно запретили прощание с умершими
- Налог на вменённый доход решено не продлять
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru