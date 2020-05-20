В Петербурге второй пациент с COVID-19 выздоровел после лечения плазмой

Отмечается, что этим пациентом стал врач Городской больницы №40 Анатолий Спирин, переносивший заболевание в тяжелой форме. По данным комитета, после переливания плазмы состояние пациента значительно улучшилось.

Также ведется в больнице №40 ведется наблюдение за еще одним пациентом, которому сделали переливание плазмы.

В России доноров крови, переболевших коронавирусом COVID-19, для получения плазмы с антителами к инфекции начали привлекать в конце апреля. Почетный донор Москвы Владимир Антипов в интервью НСН рассказал, как это происходит.



