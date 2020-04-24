Источник плазмы. Донор рассказал, как получают антитела к коронавирусу

В России начали привлекать доноров крови, переболевших коронавирусом COVID-19, для получения плазмы с антителами к инфекции. Почетный донор Москвы Владимир Антипов в интервью НСН рассказал, как это происходит.

- Как вы узнали, что в вашем организме есть антитела?

- Человек не может знать наверняка, есть у него антитела к COVID-19, даже есть он на 100% уверен, что переболел этим заболеванием. Для того, чтобы это определить и делается тест на антитела. Но то, что я сдавал, это не просто тест, который можно прийти и сдать любому человеку. Есть Федеральный научно-клинический центр ФМБА России. Вчера я смотрел на Youtube интервью с их пульмонологом Александром Аверьяновым, он сказал, что им нужны доноры плазмы, люди, которые переболели COVID-19. Насколько я понял, сейчас переливание антител больному – это единственный способ облегчить течение заболевания. У меня в принципе большой опыт донорства крови, я решил помочь врачам. Тем более, в конце прошлого года, когда я вернулся из-за границы, у меня было заболевание в точности, как сейчас описывают коронавирус: одышка, невозможность вдохнуть полной грудью, температура, потеря обоняния и так далее.

Я зашел на сайт Федерального научно-клинического центра, у них есть новость: «Нам нужна ваша помощь. Нужны те, у кого был подтвержден диагноз COVID-19». Я позвонил и рассказал, что я вернулся из-за границы, это был конец прошлого года, перечислил симптомы, но сообщил, что подтвержденного диагноза COVID-19 у меня не было, спросил: подхожу или не подхожу. Мне сказали, что подхожу, и записали на сдачу крови.

- Как и когда вы сдавали кровь?

- Кровь я сдал буквально только что. Все происходит практически точно так же, как и при классической сдаче крови и плазмы. Единственное отличие – здесь это делается в два этапа в разные дни. Первый этап, который у меня был сегодня: я сдал мазки из носа и рта на заболевание, коронавирус. И анализы из вены – как раз кровь на антитела и сопутствующие донорству анализы: на наличие антител к ВИЧ, гепатиту, сифилису и так далее. Если у меня в крови найдут антитела, если лабораторный анализ покажет, что я тот, кто им нужен, то меня в течение семи дней вызовут и тогда я уже сдам плазму.

-Где вы сдавали кровь? Как это происходит?

- Я приехал в этой научный центр, на Ореховый бульвар, 28. Там я не видел больше ни одного донора. Это большой медицинский центр. Очень непривычно видеть такие учреждения пустыми. Все очень быстро происходит. Кругом, естественно, санитайзеры, «обработайте руки», все сотрудники в масках, со всеми мерами защиты. Разные анализы (мазки, кровь) я сдавал в разных кабинетах, следуя инструкциям, которые мне выдали в регистратуре. Это обычные поликлинические кабинеты. Крови я сдал немного, это буквально несколько пробирок — пока просто анализы. Речи о сдаче крови для плазмы сейчас нет, им нужно всё проверить сначала.

Думал увидеть людей в медицинских «скафандрах» — нет, обычные халаты, маски, перчатки. Очень порадовал максимально вежливый, лояльный и дружелюбный персонал. Те, с кем удалось переброситься парой слов, говорят, что ситуация под контролем, но напряженная. Есть тяжелые больные, поэтому сейчас важно соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора и находиться дома в режиме самоизоляции, чтобы самому не заразиться.

- Если ваша кровь с такими антителами, означает ли это что коронавирус вам лично не страшен?

- Даже врачи не могут однозначно ответить на вопрос, можно ли заболеть второй раз этим вирусом. Тем более не отвечу на этот вопрос я. Пока я даже не знаю, есть ли в моей крови эти антитела. Буду ждать результатов.

- Спасибо.

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