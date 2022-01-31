В Петербурге учеников 7-11 классов перевели на дистанционку
Дистанционное обучение вводится для учеников Санкт-Петербурга, сообщает ресс-служба администрации города.
Согласно постановлению губернатора Александра Беглова, в связи с ухудшением эпидобстановки школьники с 7 по 11 классы будут обучаться дистанционно с 2 по 13 февраля.
Также документ запрещает старшеклассникам посещать кружки в школах.
Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцв заявил, что российские школы не планируется переводить на дистанционный режим работы из-за коронавируса, однако в регионах могут принимать самостоятельные решения.
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