В Петербурге учеников 7-11 классов перевели на дистанционку

Дистанционное обучение вводится для учеников Санкт-Петербурга, сообщает ресс-служба администрации города.

В Тюменской области все школы перейдут на дистант из-за COVID-19

Согласно постановлению губернатора Александра Беглова, в связи с ухудшением эпидобстановки школьники с 7 по 11 классы будут обучаться дистанционно с 2 по 13 февраля.

Также документ запрещает старшеклассникам посещать кружки в школах.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцв заявил, что российские школы не планируется переводить на дистанционный режим работы из-за коронавируса, однако в регионах могут принимать самостоятельные решения.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:КоронавирусКарантинСанкт-ПетербургШколы
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