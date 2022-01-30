В Минпросвещения прокомментировали переход школ на удаленку

По словам министра, в регионах могут принимать самостоятельные решения о переходе на удаленный формат работы, если в школах начнется рост заболеваемости, пишет Газета.ru.

Ранее профессор вирусологии Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» объяснил, почему не стоит бояться «побочек» при вакцинации подростков.

«Думаю, что массовая вакцинация подростков вполне вероятна. Это же пандемия, нужно же ее как-то остановить, а подростки – важный фактор пандемии. Вакцинация их очень важна. Легкие побочки при применении такой вакцины – они само собой разумеющиеся, это бывает. Но большого нанесения вреда здоровью подростков, конечно, не будет. Это понятно уже из применения вакцины на взрослых. Детский организм более восприимчив к иммуногенному действию вакцины, иммунитет лучше возникает у подростков, чем у пожилых людей», - рассказал профессор.

