В Петербурге первый пациент с COVID-19 выздоровел после лечения донорской плазмой

Отмечается, что первый пациент, при лечении которого использовалась плазма, выписан из больницы домой. По данным комитета, улучшение состояние его здоровья произошло достаточно быстро, через три дня он был переведен из реанимации в палату.

Также наблюдается улучшение у других пациентов, которых лечат при помощи переливания плазмы крови.

В России доноров крови, переболевших коронавирусом COVID-19, для получения плазмы с антителами к инфекции начали привлекать в конце апреля. Почетный донор Москвы Владимир Антипов в интервью НСН рассказал, как это происходит.

