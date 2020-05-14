В Петербурге первый пациент с COVID-19 выздоровел после лечения донорской плазмой

Городской комитет по здравоохранению в Петербурге заявил об эффективности лечения пациентов с коронавирусом донорской плазмой крови. Об этом сообщает Интерфакс.

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Отмечается, что первый пациент, при лечении которого использовалась плазма, выписан из больницы домой. По данным комитета, улучшение состояние его здоровья произошло достаточно быстро, через три дня он был переведен из реанимации в палату.

Также наблюдается улучшение у других пациентов, которых лечат при помощи переливания плазмы крови.

В России доноров крови, переболевших коронавирусом COVID-19, для получения плазмы с антителами к инфекции начали привлекать в конце апреля. Почетный донор Москвы Владимир Антипов в интервью НСН рассказал, как это происходит.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:КоронавирусСанкт-Петербург
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