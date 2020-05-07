Донорам плазмы для больных COVID-19 в Москве предоставят бесплатное такси
В столице стартует акция «Хочупомочь», благодаря которой доноры плазмы, переболевшие коронавирусной инфекцией, смогут бесплатно добраться до пункта сдачи крови на такси. Как пишет РИА Новости, об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
В оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве добавили, что акция проводится в сотрудничестве с проектом Яндекса «Помощь рядом», пишет АГН Москва.
Анастасия Ракова подчеркнула, что заказать автомобиль можно с помощью приложения «Яндекс.такси». А для ого, чтобы принять участие в акции, донор должен обратиться на специальную горячую линию. Её сотрудник проверит, действительно ли желающий сдать плазму уже переболел COVID-19, отмечает Газета.ру.
Ранее НСН сообщала, что доноры крови с антителами к COVID-19 получат стимулирующие выплаты. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал в Twitter и на своей страничке в социальной сети «В Контакте». Соответствующий документ опубликован на официальном сайте мэра Москвы.
За каждые 150 мл плазмы донор получит 1250 рублей, за 600 мл — 5000 рублей. За однократный забор необходимо сдать не менее 300, но не более 600 мл (+/-10%), уточняет RT.
Сергей Собянин со ссылкой на экспертов заявил, что переливание плазмы – один из многообещающих способов лечения нового коронавируса.
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