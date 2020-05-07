Донорам плазмы для больных COVID-19 в Москве предоставят бесплатное такси

В столице стартует акция «Хочупомочь», благодаря которой доноры плазмы, переболевшие коронавирусной инфекцией, смогут бесплатно добраться до пункта сдачи крови на такси. Как пишет РИА Новости, об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве добавили, что акция проводится в сотрудничестве с проектом Яндекса «Помощь рядом», пишет АГН Москва.

Анастасия Ракова подчеркнула, что заказать автомобиль можно с помощью приложения «Яндекс.такси». А для ого, чтобы принять участие в акции, донор должен обратиться на специальную горячую линию. Её сотрудник проверит, действительно ли желающий сдать плазму уже переболел COVID-19, отмечает Газета.ру.