В Петербурге перестали искать фрагменты расчленённой историком Соколовым студентки

В Северной столице в реке Мойке и водоёмах, куда она впадает, прекращены поиски фрагментов тела студентки Анастасии Ещенко, сообщили ТАСС источники в правоохранительных органах.

«Поиски завершены, больше ничего не обнаружено», — сообщил источник.

Ранее сообщалось, что водолазы на протяжении трёх недель искали останки девушки в реке, где пытался избавиться от улик историк Олег Соколов, убивший и расчленивший студентку и любовницу Анастасию Ещенко.