Психолог: Адвокат историка-потрошителя преувеличивает его плохое психическое состояние
Доктор психологических наук, профессор ВШЭ в эфире НСН призвал отличать психологическое здоровье и вменяемость.
Адвокат доцента и историка Олега Соколова, которого обвиняют в убийстве аспирантки, заявил, что его подзащитный может «потерять рассудок». В связи с этим предпринимаются попытки сохранить психоэмоциональное состояние историка.
Доктор психологических наук, профессор Высшей школы экономики Андрей Подольский в беседе с НСН высказал мнение, что адвокат преувеличивает опасность состояния Соколова.
«Для точного ответа, конечно, нужны специальные исследования, при чем, психиатрического характера. В этом случае, вообще говорить о какой-то норме трудновато. Мне думается, что эта линия адвоката немножечко надумана. Ведь это его [адвоката] работа [защищать обвиняемого]. Сказать можно все что угодно – "давайте не будем его [Соколова] обижать, чтобы он совсем не сломался, давайте дадим ему возможность сохранить его благополучие". Это слишком одиозная ситуация. Все, что можно почерпнуть из доступных источников говорит, что Соколов нездоровый человек.
«Говорить о том, что "давайте мы его немножко посохраняем", уже поздновато»
Нужно отличать здоровье человека и его вменяемость, способность отдавать отчет своим поступкам», - сказал доктор психологических наук Подольский.
По словам адвоката, Александра Почуева Соколову до сих пор не рассказали, что он уволен из Санкт-Петербургского государственного университета, дабы не травмировать его психику. Сам же историк активно сотрудничает со следствием, несмотря на «полуживое», по заверениям адвоката, состояние и часто «срывается на слезы».
Напомним, 9 ноября Олега Соколова выловили из реки Мойки в Санкт-Петербурге. При нем был найден рюкзак с отрезанными человеческими руками. Позже правоохранительные органы обнаружили в квартире историка останки девушки, с которой Соколов состоял в любовной связи. Позже криминaлисты выяснили, что aспирaнткa скончaлaсь от трех точных выстрелов в висок, сделaнных из обрезa мелкокaлиберной винтовки ТОЗ-17 во сне.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Центробанк задумался о выпуске 50-рублёвой монеты
- Экс-чиновник Минкультуры просит политубежища в Австрии после задержания
- Россияне придумали, как сохранить и приумножить деньги
- Президент Литвы помиловал двух осужденных за шпионаж россиян
- Все узнают и без вас! АРБ о декларировании доходов клиентов банков