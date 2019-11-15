Психолог: Адвокат историка-потрошителя преувеличивает его плохое психическое состояние

Адвокат доцента и историка Олега Соколова, которого обвиняют в убийстве аспирантки, заявил, что его подзащитный может «потерять рассудок». В связи с этим предпринимаются попытки сохранить психоэмоциональное состояние историка.

Доктор психологических наук, профессор Высшей школы экономики Андрей Подольский в беседе с НСН высказал мнение, что адвокат преувеличивает опасность состояния Соколова.

«Для точного ответа, конечно, нужны специальные исследования, при чем, психиатрического характера. В этом случае, вообще говорить о какой-то норме трудновато. Мне думается, что эта линия адвоката немножечко надумана. Ведь это его [адвоката] работа [защищать обвиняемого]. Сказать можно все что угодно – "давайте не будем его [Соколова] обижать, чтобы он совсем не сломался, давайте дадим ему возможность сохранить его благополучие". Это слишком одиозная ситуация. Все, что можно почерпнуть из доступных источников говорит, что Соколов нездоровый человек.