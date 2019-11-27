Адвокат рассказал, чем занимается в СИЗО историк-потрошитель

Адвокат доцента СПбГУ Олега Соколова Александр Почуев в беседе с НСН рассказал о состоянии своего подзащитного, а также условиях его содержания в СИЗО.

«Состояние на данный момент Олега Валерьевича удовлетворительное. Он находится в достойных условиях. Психологически, конечно, человек находится в сильно подавленном состоянии, но активно участвует в следственных действиях, содействует следствию, раскаивается и пытается как-то отвлечься от этой ситуации, посвящая себя работе. Он сейчас составляет план своего научного исследования, которое он планирует продолжить потом. Сокамерник у него один. Что касается быта, то СИЗО №1 – это самый лучшее в Европе следственный изолятор, поэтому там вполне европейские условия содержания. Тут нареканий на условия содержания на данный момент нет. Конечно, если он будет переведен в Матросскую тишину, то это уже будет такое чрезмерное давление на пожилого человека, который и так раскаялся в том, что совершил», - уточнил он.

По словам адвоката, слухи о том, что Соколов будет переведен в Москву пока не подтвердились. Вместе с тем он не стал отрицать вероятность такого развития событий. Однако, уточнил Почуев, перевод историка из Петербуржского СИЗО в московскую «Матросскую тишину» имеет ряд негативных последствий, в частности для стороны защиты.

«Защита еще не извещена о переводе в Москву. Но есть такое ощущение, что в ближайшее время данный вопрос будет решен центральным аппаратом в пользу переезда Олега Валерьевича поближе к Центральному аппарату Следственного комитета. Конечно, это осложнит работу защиты, осложнит также его престарелым родителям передачу ему необходимых продуктов и вещей, так называемых передач. Поэтому с точки зрения работы защиты и гуманных аспектов содержания человека в заключении, конечно, это минус. С точки зрения простоты следственных действий тоже это чрезмерные действия, потому что все-таки следственные действия осуществляются на территории Санкт-Петербурга в экспертных организациях, в том числе, по психолого-психиатрической экспертизе. Смысла переводить куда-то в другой регион нет никакого. Еще человек не осужден, еще приговор не вынесен. Но хочу отметить, что сам Олег Валерьевич воспринял данный перевод спокойно, без каких-то переживаний. Он с покорностью относится ко всем этим лишениям, которые сейчас на него возложены государством», - заключил он.

Ранее состояние доцента СПбГУ Олега Соколова в эфире НСН оценил доктор психологических наук, профессор Высшей школы экономики Андрей Подольский.

