В Петербурге открыли памятник подводникам, погибшим в Баренцевом море

В памятной церемонии приняли участие главнокомандующий ВМФ вице-адмирал Игорь Мухаметшин, представители Минобороны, родственники героев-подводников и военнослужащие войсковой части 45707, губернатор Александр Беглов. Они возложили цветы и венки к мемориалу.

Александр Беглов заверил родственников погибших моряков в поддержки семей властями. Он отметил, что город продолжает работать над увековечиванием памяти подводников.

Напомним, памятник в честь 14 погибших моряков научно-исследовательского глубоководного аппарата выполнен «Студией военных художников им.Грекова». Мемориал установлен к первой годовщине гибели подводников, 1 июля. На его территории захоронены все 14 погибших подводников.

Ранее профессор МГСУ и Академии государственной противопожарной службы МЧС Владимир Ройтман в эфире НСН выразил сожаление, что офицеры не успели воспользоваться портативными дыхательными аппаратами, в результате чего надышались ядовитыми продуктами горения.

«Учитывая специфику объекта и скудность информации, можно высказать только самые общие соображения. Молниеносно надо было надеть спасательные маски. Почему индивидуальные средства защиты не были приведены в действие, это остается вопросом. Такие вещи должны все время находиться на военнослужащем, на поясе или в сумке. Это культура безопасности. Я думаю, у них должно было быть время на это. Но тут сама ситуация достаточно экстремальная – на очень большой глубине в каком-то специальном аппарате», - добавил он.

