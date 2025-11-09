В Петербурге из-за запрета мигрантам могут подорожать поездки в такси

С 8 ноября в Санкт-Петербурге действует официальный запрет на работу в таксопарках для трудовых мигрантов с патентами, сообщил в Telegram депутат Госдумы Михаил Романов.

Новые ограничения касаются граждан безвизовых стран, включая Азербайджан, Узбекистан, Таджикистан, Молдавию и Украину. Запрет будет действовать в тестовом режиме до конца 2025 года, после чего власти рассмотрят вопрос о его продлении на 2026 год.

По оценкам экспертов, нововведение может затронуть до 4,5 тысячи водителей, что способно привести к сокращению предложения на рынке такси и росту стоимости поездок для пассажиров.

Ранее курьерам-мигрантам заблокировали приложения в Петербурге, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

