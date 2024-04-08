В Петербурге ищут волонтеров, которые помогут жабам переходить дорогу

Для помощи жабам в сезонной миграции ищут волонтеров, сообщил комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга.

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Заказник «Сестрорецкое болото» открыл регистрацию волонтеров для помощи земноводным. На территории заказника обитает самая крупная популяция серых жаб в регионе. Когда наступает тепло, у жаб начинается брачный сезон. Они начинают массово переходить из лесов на восточный берег сестрорецкого водохранилища, чтобы отложить икру, после чего снова возвращаются в лес.

Жабы крайне активно перемещаются на участке дороги на Глухое озеро, неподалеку от музея «Шалаш В. И. Ленина». Именно на этом пути амфибиям нужна будет помощь волонтеров, так как этот участок дороги опасен для мигрирующих земноводных.

Ранее в Гамбурге построили туннели для жаб стоимостью почти 500 тысяч евро, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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