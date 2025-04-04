СМИ: Окружение Трампа советует президенту не спешить звонить Путину

Окружение американского лидера Дональда Трампа советует ему не звонить российскому президенту Владимиру Путину до согласия Москвы на полное прекращение огня, сообщает NBC News.

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По данным телеканала, чиновники в Белом доме предупредили, что президент США может внезапно решить, что он хочет поговорить с Путиным. В настоящее время новый телефонный разговор лидеров двух стран не запланирован.

Тем временем, Трамп заявил, что Путин и Зеленский готовы к сделке по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / EPA / JIM LO SCALZO
ТЕГИ:РоссияВладимир ПутинСШАДональд Трамп

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