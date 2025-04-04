СМИ: Окружение Трампа советует президенту не спешить звонить Путину

По данным телеканала, чиновники в Белом доме предупредили, что президент США может внезапно решить, что он хочет поговорить с Путиным. В настоящее время новый телефонный разговор лидеров двух стран не запланирован.

Тем временем, Трамп заявил, что Путин и Зеленский готовы к сделке по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

