В Госдуме предложили ввести шашлычное эмбарго в преддверии майских праздников
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов обратился к министру сельского хозяйства Оксане Лут с предложением ввести временное ограничение экспорта мясной продукции, сообщает РИА Новости.
По его словам, это необходимо для того, чтобы предотвратить рост цен. Депутат указал, что в преддверии праздников в мае цены на мясо в стране растут, так как на него наблюдается ажиотаж. Предложено временно ограничить экспорт свинины и мяса птицы, а также ввести беспошлинные квоты на их импорт. Это, по мнению парламентария, поможет стабилизировать рынок.
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