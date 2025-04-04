В Госдуме предложили ввести шашлычное эмбарго в преддверии майских праздников

По его словам, это необходимо для того, чтобы предотвратить рост цен. Депутат указал, что в преддверии праздников в мае цены на мясо в стране растут, так как на него наблюдается ажиотаж. Предложено временно ограничить экспорт свинины и мяса птицы, а также ввести беспошлинные квоты на их импорт. Это, по мнению парламентария, поможет стабилизировать рынок.

Ранее стало известно, что обустроенные места для пикника с беседками и мангалами в 14 парках Москвы теперь можно забронировать онлайн, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

