Сальдо: Военные РФ заблокировали морские порты Николаевской области

Военные РФ блокируют выход судов из николаевских портов, которые контролирует враг. Также отмечается, что порты Херсона находятся под непосредственным огневым контролем российских военных. Сальдо отметил, что коммерческих или транспортных судов там нет.

Ранее Сальдо назвал Херсон «мертвым городом», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

