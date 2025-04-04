Сальдо: Военные РФ заблокировали морские порты Николаевской области
4 апреля 202505:03
Морские торговые порты Николаевской области Украины заблокированы российскими военными, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы Херсонской области Владимира Сальдо.
Военные РФ блокируют выход судов из николаевских портов, которые контролирует враг. Также отмечается, что порты Херсона находятся под непосредственным огневым контролем российских военных. Сальдо отметил, что коммерческих или транспортных судов там нет.
Ранее Сальдо назвал Херсон «мертвым городом», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru