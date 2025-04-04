Российские знаменитости купили картины на ярмарке «Арт Россия»

По его словам, он является коллекционером российского современного искусства. Увлекается он этим два года. Увиденное на ярмарке он назвал мировым уровнем. Певец приобрел две работы Калининой.

Среди гостей вечера также были эксперт моды Владислав Лисовец, участницы группы «Фабрика», певец Митя Фомин, модельер Юлия Янина.

Российская ярмарка современного искусства Art Russia открылась 3 апреля в Гостином дворе. Событие объединило более 200 галерей и художников, в том числе зарубежных.

