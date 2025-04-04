Российские знаменитости купили картины на ярмарке «Арт Россия»
Российский исполнитель Филипп Киркоров купил на ярмарке Art Russia картины Анны Калининой — художницы с синдромом Дауна, сообщают «Известия».
По его словам, он является коллекционером российского современного искусства. Увлекается он этим два года. Увиденное на ярмарке он назвал мировым уровнем. Певец приобрел две работы Калининой.
Среди гостей вечера также были эксперт моды Владислав Лисовец, участницы группы «Фабрика», певец Митя Фомин, модельер Юлия Янина.
Российская ярмарка современного искусства Art Russia открылась 3 апреля в Гостином дворе. Событие объединило более 200 галерей и художников, в том числе зарубежных.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: «Черная» трансплантология на Украине связана с главой офиса Зеленского Андреем Ермаком
- Артамонов: В Липецкой области проверяют сообщение о падении обломков беспилотника
- Российские знаменитости купили картины на ярмарке «Арт Россия»
- Дмитриев: Было бы закономерно облегчить санкции, если США хотят связей с Россией
- Трамп заявил, что Путин и Зеленский готовы к сделке по Украине
- Собянин: Отражена атака летевшего на Москву беспилотника
- Стубб: В Европе ищут лидера для разговора с Путиным
- Дмитриев заявил, что Россия и США за последние два дня сделали три шага вперед
- На Западе призвали прекратить помощь ВСУ и убрать Зеленского
- Трамп заявил, что новые пошлины на импорт принесут США 6-7 трлн долларов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru