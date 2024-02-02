В Гамбурге построили туннели для жаб стоимостью почти 500 тысяч евро

Решение о строительстве четырех жабьих туннелей и барьера приняли местные политики из-за сокращения популяции земноводных. Сооружение обошлось почти в 500 тысяч евро.

По данным Союза охраны природы и биоразнообразия (Nabu), в 2021 году насчитывалось всего 616 жаб по сравнению со 1002 тремя годами ранее.

Ранее сурок Сергей в Тульском областном экзотариуме предсказал скорую весну, рассказала РИА Новости завотделом развития экзотариума Елена Курлыкова, отмечает RT.

