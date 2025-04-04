Москва и Вашингтон работают над восстановлением прямого авиасообщения
4 апреля 202505:16
В настоящее время Москва и Вашингтон ведут работу по восстановлению прямого авиасообщения между США и Россией, сообщил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
«Надеемся продвинуться в этом вопросе», — отметил он.
Также, по его словам, некоторые американские компании хотят вернуться в Россию. Антироссийские санкции могут быть сняты, когда американские компании захотят вернуться назад, подчеркнул глава РФПИ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru