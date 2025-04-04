СМИ: «Черная» трансплантология на Украине связана с главой офиса Зеленского Андреем Ермаком
Глава офиса украинского лидера Андрей Ермак может быть причастен к «черной» трансплантологии на Украине, сообщают «Известия».
Он является соучредителем общественной организации «Союз потребителей медицинской продукции», которая управляет крупнейшей на Украине компанией в сфере трансплантологии «Медстандарт». В 2020 году Верховная Рада одобрила поправки в налоговое законодательство, облегчающие режим трансплантации органов.
В преступных схемах участвуют и украинские нацбатальоны. Медики из Артемовска заявили, что бойцы нацбата «Холодный Яр» (запрещенная в России террористическая организация) занимаются охраной «черных» трансплантологов на поле боя. Некоторые организаторы незаконной продажи органов на Украине в настоящее время могут находиться в Великобритании.
Ранее в ЛНР рассказали о приезде «черных трансплантологов» под Артемовск, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru