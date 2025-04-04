Глава офиса украинского лидера Андрей Ермак может быть причастен к «черной» трансплантологии на Украине, сообщают «Известия».

Он является соучредителем общественной организации «Союз потребителей медицинской продукции», которая управляет крупнейшей на Украине компанией в сфере трансплантологии «Медстандарт». В 2020 году Верховная Рада одобрила поправки в налоговое законодательство, облегчающие режим трансплантации органов.

В преступных схемах участвуют и украинские нацбатальоны. Медики из Артемовска заявили, что бойцы нацбата «Холодный Яр» (запрещенная в России террористическая организация) занимаются охраной «черных» трансплантологов на поле боя. Некоторые организаторы незаконной продажи органов на Украине в настоящее время могут находиться в Великобритании.

Ранее в ЛНР рассказали о приезде «черных трансплантологов» под Артемовск, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

