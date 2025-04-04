Российских водителей предупредили о штрафах за грязные номера

По его словам, важно, чтобы номерной знак был читаемым. Штраф в 500 рублей грозит в том случае, если номерной знак не читается с расстояния 20 метров в темное время суток.

Однако если выяснится, что номера были загрязнены специально, размер штрафа может составить до 5 000 рублей, также по закону водителя могут лишить прав на срок от одного до трех месяцев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

