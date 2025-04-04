Российских водителей предупредили о штрафах за грязные номера
С окончанием зимнего сезона многие российские водители стали более активно использовать автомобили, однако при этом следует выполнять требования правил дорожного движения, иначе можно получить штраф, сообщает «Прайм» со ссылкой на доцента департамента права ИЭУиП ГАОУ ВО МГПУ Максима Тишакова.
По его словам, важно, чтобы номерной знак был читаемым. Штраф в 500 рублей грозит в том случае, если номерной знак не читается с расстояния 20 метров в темное время суток.
Однако если выяснится, что номера были загрязнены специально, размер штрафа может составить до 5 000 рублей, также по закону водителя могут лишить прав на срок от одного до трех месяцев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru