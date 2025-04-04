В Турции шаурмой отравились более 600 человек

Это произошло в провинции Коджаэли. Люди обратились за медицинской помощью. Лавку, в которой продавали еду, опечатали. Как выяснилось, блюдо не соответствует стандартам.

Ранее приговор по делу о массовом отравлении шаурмой был вынесен в Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

