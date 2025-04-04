В Турции шаурмой отравились более 600 человек
4 апреля 202506:34
В Турции 648 человек отравились шаурмой с курицей, сообщает РИА Новости.
Это произошло в провинции Коджаэли. Люди обратились за медицинской помощью. Лавку, в которой продавали еду, опечатали. Как выяснилось, блюдо не соответствует стандартам.
Ранее приговор по делу о массовом отравлении шаурмой был вынесен в Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru