В Турции шаурмой отравились более 600 человек

В Турции 648 человек отравились шаурмой с курицей, сообщает РИА Новости.

Число отравившихся шаурмой в пермском Кунгуре возросло до 73

Это произошло в провинции Коджаэли. Люди обратились за медицинской помощью. Лавку, в которой продавали еду, опечатали. Как выяснилось, блюдо не соответствует стандартам.

Ранее приговор по делу о массовом отравлении шаурмой был вынесен в Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
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