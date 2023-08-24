«Не надо тискать»: Названы последствия укуса атаковавших Подмосковье пауков-ос

«Он не опасен для человека, если тот не аллергик. Яд, которым пауки убивают своих жертв, конечно, яд! Ничего хорошего нет, если паук укусит, но так сделает любой паук, если его начать тискать. Нужно руководствоваться принципом: видишь что-то в природе - не надо туда лезть. Они не агрессивные сами по себе. Если укусит, то не надо расчесывать это место. Может быть небольшой зуд. Это как укус комара, неопасный укус», - сказал собеседник НСН.

По его словам, пауки-осы обычно живут в южных регионах нашей страны.

«Он яркий такой, привлекающий внимание. Пауком-осой его называют из-за окраса. В природе принцип: если яркий, значит ядовитый. Вот этот паук подтверждает принцип. В руки его брать не надо. Это банальный вид пауков, довольно распространенный в России и в мире. Это не что-то новое, он живет на Северном Кавказе, в Волгоградской области, в Воронеже, теперь вот продвинулся. Это наша действительно теперь - южные виды приходят в северные регионы. Им тут становится лучше, вот и всё», - отметил Гниненко.

Он рассказал, что пауки-осы питаются насекомыми, как и любые другие пауки.

«Делают паутину, сидят и ждут муху, жучка. Когда кто-то прилетает в паутину, паук делает кокон вокруг жертвы, впрыскивает яд, парализуюший жертву. Этот яд растворяет ткани внутри, превращая внутренности в питательный бульон. Когда это все созревает, самка паука высасывает его и всё. Так устроено пищеварение всех пауков», - заключил эксперт.

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что пауков боятся порядка 18% россиян, отмечает «Радиоточка НСН».

