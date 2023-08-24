«Не надо тискать»: Названы последствия укуса атаковавших Подмосковье пауков-ос
Сами по себе пауки-осы не агрессивные, но укусят в случае опасности, рассказал НСН биолог Юрий Гниненко.
Заведующий лабораторией защиты леса Всероссийского научно-исследовательского института лесоводства и механизации лесного хозяйства Юрий Гниненко в беседе с НСН призвал не тискать появившихся в Подмосковье крупных пауков-ос.
Очевидцы сообщают о нашествии пауков-ос с лапами до пяти сантиметров в Подмосковье. Их заметили в Раменском, Домодедово, Королеве, Подольске, Павловском Посаде и Балашихе. Специалисты отмечают, что пауки-осы не опасны, их укусы могут лишь слегка раздражать кожу.
«Он не опасен для человека, если тот не аллергик. Яд, которым пауки убивают своих жертв, конечно, яд! Ничего хорошего нет, если паук укусит, но так сделает любой паук, если его начать тискать. Нужно руководствоваться принципом: видишь что-то в природе - не надо туда лезть. Они не агрессивные сами по себе. Если укусит, то не надо расчесывать это место. Может быть небольшой зуд. Это как укус комара, неопасный укус», - сказал собеседник НСН.
По его словам, пауки-осы обычно живут в южных регионах нашей страны.
«Он яркий такой, привлекающий внимание. Пауком-осой его называют из-за окраса. В природе принцип: если яркий, значит ядовитый. Вот этот паук подтверждает принцип. В руки его брать не надо. Это банальный вид пауков, довольно распространенный в России и в мире. Это не что-то новое, он живет на Северном Кавказе, в Волгоградской области, в Воронеже, теперь вот продвинулся. Это наша действительно теперь - южные виды приходят в северные регионы. Им тут становится лучше, вот и всё», - отметил Гниненко.
Он рассказал, что пауки-осы питаются насекомыми, как и любые другие пауки.
«Делают паутину, сидят и ждут муху, жучка. Когда кто-то прилетает в паутину, паук делает кокон вокруг жертвы, впрыскивает яд, парализуюший жертву. Этот яд растворяет ткани внутри, превращая внутренности в питательный бульон. Когда это все созревает, самка паука высасывает его и всё. Так устроено пищеварение всех пауков», - заключил эксперт.
Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что пауков боятся порядка 18% россиян, отмечает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Лавров призвал ориентироваться на факты в деле о гибели Пригожина
- Путин выразил соболезнования после крушения самолета с Пригожиным
- Путин: СК начал предварительное расследование катастрофы с самолетом Пригожина
- Экс-разведчик Риттер: Россия освободит Одессу после отступления ВСУ
- Путин назвал Пригожина человеком сложной судьбы
- Командир «Ахмата» заявил, что гибель Пригожина могла быть выгодна США и Франции
- Премьер-министр Эстонии заявила, что не знала о бизнесе мужа в России
- Шапша: въехавший в толпу в Калуге водитель был под наркотиками
- Мизулина назвала Евгения Пригожина «большим патриотом России»
- Украина внесла в список «спонсоров войны» компании Philip Morris и Japan Tobacco
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru