Соцфонд: В России живут более 41 млн пенсионеров
Более 41 миллиона пенсионеров насчитывается в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Социального фонда РФ.
По сведениям ведомства, на 1 января текущего года численность пенсионеров на учете в системе СФР составляла 41 169 796 человек.
Получателями страховых пенсий по старости числятся 33 379 424 россиянина, по инвалидности — 2 193 963 человека, выплаты по потере кормильца получают 1 456 262 гражданина, социальные — 3 466 291 пенсионер.
Между тем декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов сообщил, что в 2026 году страховые пенсии будут индексировать в два этапа: по уровню инфляции, и с учетом доходов СФР, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru